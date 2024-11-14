Томские ученые выявили влияние излучения антенн 5G на мозг животных

Антенны 5G меняют соотношение антиоксидантов и прооксидантов в головном мозге крыс. К таким выводам пришли ученые Томского государственного университета.

Как уточняет пресс-служба вуза, влияние радиочастотного электромагнитного излучения пока слабо изучено и может быть опасным. Так, международное агентство по изучению рака классифицировало радиочастотное электромагнитное поле (РЧ-ЭМП) как «возможный» (группа 2B) канцероген для человека.

— Мы решили выяснить, каково влияние неионизирующего излучения на грызунов разного возраста, — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной физиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Наталья Кривова. — В эксперименте были задействованы крысы линии Вистар, самцы трех возрастов: неполовозрелые 5-6 недель (соответствует подростковому возрасту у людей), 10-11 недель (взрослые 40+) и 17-18 недель (возраст у людей 65+).

Ученые исследовали общие физиологические характеристики — массу тела и температуру, а также когнитивные способности грызунов. Антенну 5G для ученых сконструировали радиофизики ТГУ под руководством профессора Сергея Шипилова. Аспирант кафедры радиофизики ТГУ Рамдас Мазманазаров и его коллеги разработали принципиально новый способ оценки удельной скорости поглощения (SAR) для крыс, находящихся в свободном поведении в клетке: ранее никто не мог рассчитать этот показатель для животных в свободном поведении, а он необходим для контроля параметров РЧ-ЭМП, что является одним из обязательных условий экспериментов на животных.

Крысы находились под воздействием антенны в течение пяти недель, что можно соотнести с четырьмя годами жизни человека.

— Результаты исследования показали, что ни один из изучаемых показателей у животных, находившихся под воздействием антенны 5G, не отличался от показателей у крыс из контрольных групп. Значит, животные под воздействием излучения не испытывали боли, страха, стресса и находились в полном благополучии. Однако при более подробном изучении тканей головного мозга крыс после воздействия антенны 5G было установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов, — отметила Наталья Кривова.

По словам ученых, пока неясно, к каким последствиям это может привести: к положительным (появление новых способностей), отрицательным (утрата каких-либо способностей) или эти нарушения будут компенсированы организмом.

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