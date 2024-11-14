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Суд обратил убыток от пожара в томской «Ленте» в 1,2 млрд руб. на подрядчиков гипермаркета

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Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск «Ингосстраха» к компаниям-подрядчикам томского гипермаркета «Лента» о взыскании с них 1,236 млрд рублей убытков после пожара в гипермаркете в 2021 году в Томске.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, средства будут взысканы с ООО «Дом торговли» (Москва, производственный подрядчик «Ленты»), ООО «Лиарис» (Москва, подрядчик «Торгового дома», работодатель виновника пожара) и ООО «Дельта» (Краснодарский край, занимается электромонтажными работами).

Суд также отклонил требования «Ингосстраха» к ООО «Томскводоканал», которое выступало в качестве соответчика по делу.

Как сообщалось, в декабре 2021 года в Томске сгорел гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых, площадь пожара — 3,5 тыс. кв. м. Ущерб составил не менее 2 млрд рублей. По подозрению в поджоге был задержан 33-летний сотрудник подрядной организации, который работал в гипермаркете. В августе 2022 года суд направил мужчину на принудительное лечение.

ООО «Дом торговли» в разные годы являлось подрядчиком новосибирского торгового холдинга «Сибирский Гигант», а также гипермаркетов «Оби» в Москве. С 2019 по 2022 годы выручка компании варьировалась от 449,5 млн до 809,8 млн рублей. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку в 37,6 млн рублей.

ООО «Лиарис», по данным сайта компании, оказывает услуги в сфере погрузочно-разгрузочных работ, упаковывания товара и складского обслуживания. Компания работает в 19 городах РФ. «Лиарис» был зарегистрирован в 2020 году, разбирательства по делу о пожаре в томской ленте стали первыми судами компании. В 2021 году ООО зафиксировало выручку в 836,8 млн рублей, в 2022 году — 181 млн рублей, а в 2023 году выручка была нулевая.

ООО «Дельта» было зарегистрировано в 2009 году, за все эти годы компания выступала в судах лишь в роли ответчика. Трижды ФНС намеревалась признать банкротом «Дельту», однако все производства были прекращены. В последние годы выручка компании существенно упала. Если в 2019 году «Дельта» получила 200 млн рублей выручки, то в 2023 году — 7,5 млн рублей.

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