Суд прекратил дело о банкротстве томского областного ДРСУ, инициированное банком «Уралсиб»

13 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Арбитражный суд Томской области прекратил производство по делу о банкротстве ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (ДРСУ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Соответствующее решение суд принял на заседании 11 ноября. Мотивировочная часть этого судебного решения пока не опубликована.

Как сообщалось ранее, банкротство областного ДРСУ в начале сентября инициировал банк «Уралсиб». Исковые требования составляли 129,9 млн рублей.

Сообщалось также, что в начале ноября областное ДРСУ уведомило кредиторов о намерении подать в Арбитражный суд Томской области заявление о собственном банкротстве. Кредиторами предприятия значились ООО «Новимед» (Грозный), а также томские ООО «Транслидер», ООО «Торговая компания» (ТК) и ЗАО «Сибирский центр логистики» (СЦЛ).

В конце июля этого года банкротство ДРСУ также инициировал грузоперевозчик ООО «Сибирьавто» (Томская область), исковые требования составляли 500 тыс. рублей. Однако позднее истец отказался от требований из-за оплаты долга.

ГУП Томской области «Областное ДРСУ " зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

По итогам 2023 года выручка ДРСУ снизилась на 19,6% по сравнению с показателем 2022 года и составила 3 млрд рублей. Чистый убыток вырос на 8% — до 283,3 млн рублей. В настоящее время Арбитражный суд Томской области рассматривает восемь исков к ДРСУ о взыскании с предприятия суммарно около 91,8 млн рублей.

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