Инициативы северчан улучшают город

12 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Команды жителей Северска и социальные учреждения города представили 42 инициативы по благоустройству дворовых территорий и развитию городской среды в 2025 году. Их реализация повысит качество городского пространства и предоставит горожанам новые возможности для отдыха, занятия спортом, творческой и социальной самореализации.

Народная программа городских изменений «Радиус доверия» реализуется в Северске уже третий год. Уникальность Программы городских изменений Топливной кампании Росатома «ТВЭЛ» состоит в том, что инициатива проектов всегда исходит от самих сообществ жителей. В этом случае городская администрация и ТВЭЛ поддерживают эти проекты и совместно выделяют деньги на их реализацию.

В 2022 и 2023 годах администрация города и ТВЭЛ поддержало реализацию реализацию больше 20 «малых» проектов команд жителей и 2 больших общегородских проекта на общую сумму более 180 миллионов рублей. В атомном Северске появились новые детские и спортивные площадки, современное городское освещение. Модернизированы объекты Северского природного парка, появилось новое общегородское пространство «Северск Точка роста».

Все заявки на 2025 год пройдут техническую экспертизу и будут рассмотрены экспертным советом.

Модель взаимодействия жителей и городских властей, заложенная в программе «Радиус доверия», вовлекает жителей атомных городов в реализацию социальных проектов, стимулирует развитие городских сообществ, выстраивает конструктивный диалог между жителями города и властью, формирует новый облик атомных городов, делая их комфортнее и удобнее для каждого.

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