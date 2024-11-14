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Томичей научат лепить чашки, угостят чаем и расскажут о его истории

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В субботу, 16 ноября, в Томске в Первом музее славянской мифологии пройдет «НеобыЧайная» встреча, участники которой узнают о традициях чайной культуры разных стран и народов, а также о чайном пути Сибири.

Как уточняют организаторы, в программе — лекции в формате живых бесед, мастер-классы, дегустации и соревнования мастеров по приготовлению ароматных напитков. Гости смогут принять участие в совместной музыкальной импровизации, медитациях и экстатик-дэнсе.

Участникам встречи расскажут о влиянии состава воды на качество чая, а также о том, что такое миксология. Гости узнают об истории и особенностях китайского чая, южноамериканского матэ, японской чайной традиции и русских обычаях травяных сборов.

Кроме того, в программе — мастер-класс по лепке чайной посуды из глины. Он состоится в рамках Дня чайной культуры в 16:00, по предварительной записи и за дополнительную плату.

Мероприятие пройдет в субботу, 16 ноября, с 14:00 до 19:00 по ул. Загорной, 12. Стоимость билетов — 750 рублей.

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