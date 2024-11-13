18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают в тургостиную послушать о путешествии на велосипеде и зимовке в Таиланде

Город, Отдых, Томские новости, мероприятия куда сходить путешествия российско-немецкий дом интересные новости Томичей приглашают в тургостиную послушать о путешествии на велосипеде и зимовке в Таиланде

В четверг, 14 ноября, сообщество «Томская прогулка» проведет первую в новом сезоне туристическую гостиную с приглашенными экспертами. На встрече в Российско-немецком доме томичи узнают о путешествии на велосипеде по побережью Иссык-Куля, а также о том, как зимовать в Таиланде.

Михаил Виноградов, организатор «Томской прогулки», рассказал «Томскому обзору» про спикеров тургостиной, по совместительству организаторов «Прогулки». Первой выступит Анастасия Рекичинская, она расскажет о своем велопутешествии по побережью Иссык-Куля, а также покажет фильм, который снял один из участников похода.

Второй эксперт — Роман Стебунов, поделится своим опытом подготовки к зимовке в Таиланде. Там путешественник провел прошлую зиму и собирается повторить такую поездку и в этом году.

— «Томская Прогулка» старается популяризировать походы выходного дня, путешествия в лесу. Вокруг прогулки уже собралось сообщество профессиональных и любителей путешественников, и захотелось послушать их рассказы. Сначала это происходило единоразово, а затем захотелось расширить аудиторию. Мы договорились с Российско-немецким домом, там мы всех собираем, поим чаем, — рассказал историю создания тургостиных Михаил.

Тургостиная начнется в 19:00 по адресу: ул. Красноармейская, 71. Стоимость билетов — 200 рублей. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Рассказано

Рыбоведение. Где найти пелядь в Томской области?

30 октября 2024
Томские новости

В «доме за рубль» на Савиных, 10а убрали забор и высадили яблони

28 октября 2024
Томские новости

Завод резинотехнических изделий переносит производство из Новосибирска в томскую ТОР Северск

22 октября 2024
Томские новости

О важности Васюганских болот расскажут томичам на лекции в «Кабинете Пушкинского»

16 октября 2024
Томские новости

Курлек на оптике: скоростной интернет «Ростелекома» появился еще в одном селе Томской области

11 ноября 2024
Томские новости

На храме в Нагорном Иштане установили новый крест

25 октября 2024
Рассказано

Рыбоведение. Дикий сазан, которого трудно найти в Томи

2 ноября 2024
Томские новости

Троллейбус въехал в дорожное ограждение в Томске

26 октября 2024
Томские новости

Пешеход попал под колеса «Жигулей» в Томске

5 ноября 2024