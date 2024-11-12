Жалобу на приговор экс-мэру Томска Кляйну по второму делу рассмотрят в декабре

12 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Адвокаты бывшего мэра Томска Ивана Кляйна подали кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу своему подзащитному, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на адвоката экс-градоначальника Марину Вихлянцеву.

«Иван Григорьевич Кляйн не признавал вину, добивается отмены приговора и прекращения производства по делу. Кассационную жалобу рассмотрит 8-й кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, дата заседания — 12 декабря», — сказала Вихлянцева.

Как сообщалось, по версии следствия, в 2019 году мэр, зная о нарушениях при ремонте дорожного покрытия на улице Большая Подгорная, поручил на тот момент главе гордепартамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву найти организацию, осуществляющую строительный контроль, которая примет выполненные подрядчиком работы.

Тот, как утверждает следствие, обратился к экс-проректору томского вуза Артему Рышкову, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет стройконтроля. В связи с этим подрядчик, как считало следствие, необоснованно получил из бюджета более 74 млн рублей. В ходе судебного разбирательства финансовые претензии стороны обвинения снизились в 12 раз — до 6 млн 223 тыс. рублей.

В рамках первого уголовного дела Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности.

В конце декабря 2021 года суд приговорил экс-мэра к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода со ст. 286 (превышение должностных полномочий) на ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Кляйн находился под домашним арестом, но с содержанием в медучреждении.

28 июля 2022 года истек срок заключения по первому делу Кляйна.

В середине февраля 2023 года 8-й кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) прекратил производство по эпизоду о незаконном участии в предпринимательской деятельности в связи с истечением срока давности и освободил Кляйна от оплаты штрафа по нему.

В конце января 2024 года Советский районный суд Томска признал Кляйна виновным по второму делу и с учетом приговора по первому приговорил его к 2 годам и 9 месяцам колонии, но освободил от заключения, так как он отбыл его, находясь под домашним арестом.

Аушев и Рышков получили условные сроки. Все фигуранты дела оспорили приговор.

В июне судебная коллегия Томского областного суда изменила приговор суда первой инстанции, посчитав исполненным возмещение ущерба на 6,2 млн рублей. В остальном приговор был оставлен без изменений.

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