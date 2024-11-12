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День добра: волонтеры «Ростелекома» помогли приюту для собак

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В минувшие выходные волонтеры «Ростелекома» посетили томский приют для бездомных собак «Дог Хаус» на ул. Ивановского 4/20. Сотрудники оператора привезли с собой 60 кг корма и игрушки, помогли навести порядок на территории и заготовить сено для утепления будок четвероногих друзей.

В приюте «Дог Хаус» содержится около 165 собак, о которых заботятся два сотрудника и волонтеры. Неравнодушные люди кормят, выгуливают, лечат питомцев, а также подыскивают им новых хозяев.

—«Ростелеком» занимается социальной деятельностью в разных направлениях — мы помогаем детским домам, проводим образовательные уроки по кибербезопасности для школьников и учим пенсионеров работе на смартфоне и компьютере. В приют для бездомных животных наша инициативная группа приехала в первый раз, некоторые взяли с собой детей, чтобы развить у молодого поколения чувство ответственности и заботы о животных, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

— Я с маленьких лет люблю животных, про «Дог Хаус» узнал от мамы. Нам рассказали, что здесь находятся собаки, которые попали в трудную ситуацию. У каждой своя история: одна попала под ледоход, другая провалилась в колодец, еще одну нашли ослепшую. Помогать четвероногим мне понравилось. Хочу, чтобы у всех питомцев была семья, которая будет о них заботиться, — рассказала 11 лет, волонтер Роман Маленький.

— В прошлом году наш приют переехал на новое место. Теперь у нас есть медицинский кабинет, кухня, хозяйственное помещение, а у животных — отдельные вольеры. Помощь нужна всегда, поэтому мы с радостью встречаем новых волонтеров. Благодарю сотрудников «Ростелекома» за оказанную поддержку, — подчеркнула председатель ТРОБЗО «Дог Хаус» Галина Майер.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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