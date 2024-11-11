Суд оштрафовал пермскую компанию за срыв ремонта томских дорог на 52 млн рублей

11 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Суд оштрафовал ООО «ТНК» (Пермь) за неисполнение обязательств по контрактам на ремонт трех улиц в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В апреле 2024 года департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска и ООО «ТНК» заключили контракты на ремонт дорог по улице Интернационалистов, проспектам Фрунзе и Академический областного центра. Компания не выполнила свои обязательства, отказавшись от работ.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении компании дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). При стоимости контрактов в 523 млн рублей суд наложил штраф в размере 10% от этой суммы — 52 млн рублей.

После расторжения контрактов с коммерческой организацией и внесения ее в реестр недобросовестных поставщиков работы по ремонту дорог продолжены другим подрядчиком.

Ранее сообщалось, что аналогичным образом был оштрафован еще один пермский подрядчик — ООО «ТСК». Эту компанию суд оштрафовал на 17 млн рублей за ремонт улиц Вокзальной и Белинского.

ООО «ТНК» было зарегистрировано в 2014 году, компания принадлежит бизнесмену Анании Казаряну. В 2022 и 2023 годах ТНК преимущественно занималась ремонтом дорог в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ).

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