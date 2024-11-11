Два томских отеля попали в лонг-лист премии WHERETOTRAVEL

11 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские отели Bon Apart и «Скандинавия» попали число 500 лучших по версии ежегодной всероссийской премии WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD. Об этом сообщают организаторы премии на официальном сайте.

Помимо томских гостиниц в рейтинг вошли восемь отелей из Новосибирска, три из Красноярска, шесть из Иркутска и Иркутской области.

Как сообщают организаторы конкурса, лонглист сформирован на основе голосования членов экспертной комиссии, которые руководствуются в своих оценках только собственными впечатлениями. Они же и вносят гостиницы в рейтинг. Всего в экспертную коллегию входят около 700 профессионалов в сфере HoReCa: владельцы отелей, управляющие, менеджеры и другие профессионалы гостиничного бизнеса, представители туристической и ресторанной индустрии, а также тревел-блогеры, журналисты, представители деловых кругов, лидеры мнений из разных городов страны.

В рамках голосования для составления общего рейтинга каждый эксперт перечисляет в порядке предпочтения 10 лучших, на его взгляд, отелей, в которых он останавливался за последние 24 месяца. Сотня отелей, набравших в ходе голосования наибольшее количество баллов, попадут в шорт-лист премии.

Помимо лучших гостиниц страны, специальные награды WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD получают и самые комфортабельные и гостеприимные отели Северо-Запада, Москвы и Центральной России, Северного Кавказа и Юга, Урала и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Также эксперты определят лучший спа-отель и глэмпинг России, лучший завтрак, лучшего генерального менеджера и лучшего шеф-повара отеля.

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