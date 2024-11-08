Томичей приглашают посмотреть на хищные растения

В Ботаническом саду Томского государственного университета вновь открылась экспозиция с растениями, которые разными способами ловят насекомых, сообщает пресс-служба вуза.

Всего здесь представлены более 50 видов этих хищных представителей флоры. Среди них росянки, жирянки, непентесы, саррацении и мухоловки.

— Новинка нашей коллекции плотоядных растений — библис льноцветковый. Это растение, как и росянка, покрыто капельками клейкой жидкости, привлекающей насекомых. Когда жертва садится на такой листок, она непременно прилипает и остается на этом месте, пока пищеварительный сок не переварит ее, — рассказывают сотрудники Ботсада ТГУ.

В природе насекомоядные растения чаще всего можно встретить на болотах и на деревьях. Они обитают в тропической Азии, в Северной и Южной Америке, Африке. Некоторые виды встречаются в России, и даже в Томской области. У нас можно найти миниатюрных хищников: росянку круглолистную, росянку английскую и росянку обратнояйцевидную. А в стоячих водоемах и болотах попадается пузырчатка, которая имеет маленькие овальные ловчие пузырьки — ловушки для мелких насекомых и ракообразных.

Полюбоваться хищными растениями можно во время экскурсии по оранжереям Ботанического сада ТГУ. Стоимость билетов 200-300 рублей.

Фото: пресс-служба ТГУ

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