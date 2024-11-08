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Томичи могут поздравить Деда Мороза с днем рождения

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В понедельник, 11 ноября, в День написания бумажных писем Почта России предлагает томичам отправить поздравительное послание Деду Морозу, который празднует день рождения 18 ноября.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, конверт с посланием жители региона могут опустить в любой почтовый ящик. Главное, правильно наклеить марку и написать адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

— Отправители могут украсить конверты рисунками и яркими наклейками. Главное, чтобы они не закрывали собой адрес, индекс и марку, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что доставка новогодней почты стартует в декабре. Сотрудники компании по всей области вновь будут принимать письма от жителей региона в адрес Деда Мороза. В последний месяц года почтовики обычно обрабатывают 7 000 — 8 000 таких отправлений, адресованными томичами в Великий Устюг.

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