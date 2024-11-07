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«ДорСпецСтрой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения контракта в Томске

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ООО «ДорСпецСтрой» на два года внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков контракта по благоустройству проезда вдоль ул. Киевской, 9 в Томске. Соответствующее решение приняла Комиссия томского УФАС.

В июле 2024 года Администрация Советского района Томска провела торги на выполнение работ по благоустройству внутриквартального проезда вдоль ул. Киевская, 9. Победило ООО «ДорСпецСтрой», предложившее 3, 275 млн рублей. Согласно документам, подрядчик должен выполнить работы до 30 августа.

Но подрядчик не приступил к благоустройству до 16 августа, тогда районная администрация направила претензию о надлежащим исполнением условий контракта и требование предоставить в течение трех дней график выполнения работ. Ответа от подрядчика не поступило. 26 августа заказчик направил вторую претензию с требованием надлежащим образом исполнить контракт.

Подрядчик не ответил в регламентированный срок, к своим обязанностям он также не приступил. В итоге 2 октября заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Также администрация направила в Томское УФАС России информацию о действиях ООО «ДорСпецСтрой» для включения сведений об Обществе в реестр недобросовестных поставщиков.

Профильная комиссия установила, что ООО «ДорСпецСтрой» нарушило требования законодательства о контрактной системе.

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