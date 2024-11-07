Томские врачи извлекли монету из пищевода ребенка

7 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Врачи томской больницы скорой медицинской помощи №2 достали из пищевода восьмилетнего мальчика пластиковую монету с металлическим напылением.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, ребенок поступил с жалобами на рвоту, болями за грудиной и нарушением функции глотания. В пищеводе мальчика был обнаружен инородный предмет. Чтобы извлечь его пришлось провести фиброэзофагогастроскопию.

Главный врач БСМП №2 Андрей Караваев подчеркнул, что ребенок может проглотить подобный предмет и до недели ощущать минимальный дискомфорт, о котором даже не сообщит взрослым. Но впоследствии это может привести к плачевному исходу. Вовремя не извлечённый инородный предмет может привести к пролежням пищевода, перфорации его стенок. Дальнейшие осложнения опасны для жизни ребенка.

В пресс-службе уточняют, что в больнице это уже второй подобный случай за месяц.

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