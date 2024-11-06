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Жители более 3,9 тыс. домов останутся без воды из-за аварии на водопроводе в Томске

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска Жители более 3,9 тыс. домов останутся без воды из-за аварии на водопроводе в Томске

Сегодня вечером, 6 ноября, в Томске в связи с аварией на водопроводных сетях без воды останутся жители более 1 600 домов, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится с 22.30 среды, 6 ноября, до 6.00 четверга, 7 ноября. В это время специалисты устранят повреждения на водопроводе диаметром 600 мм.

Со списком домов, попавших в зону отключения, можно ознакомиться здесь.

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