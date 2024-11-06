18+
18+
РЕКЛАМА

Жители более 3,9 тыс. домов останутся без воды из-за аварии на водопроводе в Томске

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска Жители более 3,9 тыс. домов останутся без воды из-за аварии на водопроводе в Томске

Сегодня вечером, 6 ноября, в Томске в связи с аварией на водопроводных сетях без воды останутся жители более 1 600 домов, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится с 22.30 среды, 6 ноября, до 6.00 четверга, 7 ноября. В это время специалисты устранят повреждения на водопроводе диаметром 600 мм.

Со списком домов, попавших в зону отключения, можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске продлили сроки действия льготной аренды для инвесторов «Домов за рубль»

6 ноября 2024
Томские новости

Свыше 130 тысяч сибиряков получили новые цифровые возможности

29 октября 2024
Томские новости

«Ростелеком» увеличил пропускную способность магистрального канала связи между Томском и Кривошеино

23 октября 2024
Томские новости

Томич обнаружил часть исторического родникового водопровода возле Университетского озера

11 октября 2024
Томские новости

«Томскнефть» обеспечила оборудованием региональные филиалы политехнического техникума

6 ноября 2024
Томские новости

Пожарные спасли мужчину из горящего гараж в Томске

9 октября 2024
Томские новости

«Россети Томск» и власти Томской области договорились о поэтапном повышении тарифов на электричество

31 октября 2024
Томские новости

Рыцари ножа и мусата. Обвальщики «Сибагро» показали свою рабочую форму на форуме по промтуризму

21 октября 2024
Томские новости

Прогулка в историю. В Стрежевом открылась «Тропа нефтеразведки»

22 октября 2024