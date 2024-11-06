В Томске починили качели на ул. Жуковского

В Томске в парке на ул. Жуковского привели в порядок качели, которые ранее повредили неизвестные вандалы, сообщает пресс-служба мэрии.

Конструкцию восстановили сегодня утром, 6 ноября. Рабочие установили здесь новые цепи и карабины.

Также представители городского департамента дорожной деятельности и благоустройства составили и передали в полицию заявление о повреждении имущества.

Сквер на ул. Жуковского был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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