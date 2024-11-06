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Томская область вновь объявила поиск подрядчика на III этап ремонта участка трассы в сторону Новосибирска

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Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») объявило новый аукцион на заключительный этап ремонта 36 км дороги в Кожевниковском районе в сторону границы с Новосибирской областью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет об участке трассы Мельниково — Кожевниково — Изовка в сторону границы Томской области с Колыванским районом Новосибирской области. Эта трасса также является альтернативной дорогой из Томска в Новосибирск. Первые два этапа ремонта 36 км дороги Мельниково — Кожевниково — Изовка завершились в августе. Протяженность участка для третьего этапа ремонта составляет 13,1 км.

В апреле текущего года «Томскавтодор» после нескольких попыток поиска подрядчика на ремонт дороги заключил контракт на третий этап работ с ООО «ТНК» (Пермь). Стоимость контракта составила 336,4 млн рублей при начальной стоимости 446,2 млн рублей, однако в конце июля ТНК решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

В августе и сентябре Томская область дважды объявляла закупки для поиска подрядчика на третий этап ремонта, начальная (максимальная) стоимость контрактов составляла 437,1 млн рублей и 455,8 млн рублей. На эти конкурсы не заявился ни один участник.

Начальная (максимальная) стоимость нового контракта составляет 492,9 млн рублей. Окончание работ по заключительному этапу запланировано на конец сентября 2025 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 22 ноября, итоги подведут 27 ноября.

До конца сентября также должен завершиться ремонт прилегающих 18 км этой же трассы. В середине сентября этого года соответствующий тендер на ремонт выиграло АО «Автодорстрой» (ХМАО, входит в холдинг «Сибирский центр логистики», СЦЛ). Стоимость контракта составляет 990 млн рублей.

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