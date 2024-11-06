В Томске продлили сроки действия льготной аренды для инвесторов «Домов за рубль»

6 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске увеличат срок действия льготной арендной платы для инвесторов, восстанавливающих исторические здания по программе «Дом за рубль». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Дмитрий Махиня.

Речь идет о льготе, которую арендаторы получают после разработки и согласования проектной документации. В этом случае стоимость аренды здания для них сокращается до 10%. Теперь она будет действовать на год дольше — то есть 4 года.

— Арендаторы домов на Кустарном, Московском тракте, Гоголя не раз обращались к нам с такой просьбой. Их аргументы понятны: восстановление домов пришлось сначала на период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, затем из-за санкций сильно выросли цены на строительные материалы, трудно стало и с рабочими руками. Инвесторы просто физически не успевают реконструировать дома в прежние сроки. Хотя ни один из них не опустил руки и не остановил работы, — отметил мэр.

Предполагается, что продление действия льготы позволит частично разгрузить арендаторов, чтобы освободившиеся средства они могли направить на ремонт домов. На прошедшем накануне, 5 ноября, заседании городской думы депутаты поддержали инициативу мэра.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» предполагает передачу объектов в аренду на 49 лет на льготных условиях. От арендаторов-инвесторов требуется восстановить дома согласно техническому заданию в течение шести лет со дня подписания договора аренды. После заключения договора арендатор платит 100% размера арендной платы, определившейся по результатам торгов за объект; но при этом в течение двух лет пользуется льготной арендной платой за земельный участок (0,001% от кадастровой стоимости земельного участка). После разработки и согласования проектной документации стоимость аренды здания сокращается до 10%, а льгота по земле продлевается ещё на 3 года. По итогам выполнения ремонтных работ и сдачи объекта льготы по земле продлеваются на весь оставшийся срок аренды. Стоимость платы за здание устанавливается в размере 1 рубль в год.

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