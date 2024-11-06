В Томске покажут ранее не публиковавшиеся фильмы проекта «Мой ГУЛАГ»

6 ноября 2024

В воскресенье, 10 ноября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» состоится показ ранее не публиковавшихся фильмов проекта «Мой ГУЛАГ». Ленты представят руководитель проекта Олеся Хороших и куратор региональных съемок Любава Винокурова.

Как сообщают организаторы, гости увидят воспоминания Александры Николаевны Кибак и Федора Федоровича Райса. Их съемки проводились на территории Томской области.



Александра Николаевна Кибак родилась в 1935 году в Томской области. Ее родители как вольнонаемные приехали из Кургана в деревню Кузнецово для работе в колхозе. Отец Александры Николаевны прошел всю Великую Отечественную войну. В послевоенные годы в Кузнецово начался голод, а в 1948 году отца арестовали за хищение пригоршни овса у лошадей. Его отправили на пять лет в лагеря на Дальнем Востоке. Там он пропал без вести.



Федор Федорович Райс родился в 1940 году в Республике немцев Поволжья. В 1941 году его семью сначала депортировали в Новосибирскую область, а затем в Нарымский край. Отец Федора Федоровича погиб в трудовой армии. Семья выжила благодаря деду по материнской линии, который работал столяром. Райсы долгое время прожили под комендатурой, которую сняли только в 1956 году. Федору Федоровичу вопреки происхождению удалось сделать карьеру по партийной линии — он стал первым секретарем Парабельского райкома.

Показ стартует в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный по предварительной регистрации.

«Мой ГУЛАГ» — проект Музея истории ГУЛАГа по сохранению воспоминаний людей, судьба которых оказалась связанной с массовыми репрессиями. В центре каждого фильма стоит человек, вопросы ему задает не историк или социолог, а режиссер-документалист. По словам организаторов, рассказывая о прошлом, герои на самом деле говорят о настоящем времени, о том, что пронесли через всю жизнь и сохранили в памяти.

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