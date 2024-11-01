Затянувшую дорожный ремонт в Томске компанию оштрафовали на 17 млн рублей

1 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Суд оштрафовал ООО «ТСК» (Пермский край) за срыв дорожного ремонта на двух улицах Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные облпрокуратуры.

«В апреле 2024 года между департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска и ООО „ТСК“ заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог по улицам Вокзальная и Белинского областного центра. Несмотря на это, подрядчик не исполнил обязательства в установленный контрактом срок», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении компании дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), по результатам его рассмотрения суд назначил подрядчику штраф в размере 17 млн рублей.

После расторжения контракта с компанией и внесения ее в реестр недобросовестных поставщиков работы по ремонту дорог продолжил другой подрядчик.

ООО «ТСК» было зарегистрировано в 2016 году, компания принадлежит Марине Бадалян. При этом ранее компания принадлежала бизнесмену Анании Казаряну, являющемуся владельцем ООО «ТНК», которое с 2024 года стало подрядчиком по ряду областных и городских контрактов на ремонт дорог. 5 из 11 контрактов были расторгнуты, а «ТНК» было включено в РНП.

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