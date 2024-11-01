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Проект бюджета Томска на 2025 год сверстан с дефицитом почти в 1,3 млрд рублей

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Власти Томска завершили работу над проектом городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Документ внесен в гордуму, где будет рассмотрен в ноябре.

Как сообщает пресс-служба мэрии, главный финансовый документ сверстан со следующими параметрами на 2025 год: доходы — 20 млрд 515,2 млн рублей, расходы — 21 млрд 773,9 млн рублей. Дефицит бюджета — 1 млрд 258,7 млн рублей.

Уточняется, что документ традиционно сохраняет социальную направленность. Более 60% средств будет направлено на ремонт школ, социальные выплаты, повышение зарплат и другие социальные нужды.

В ноябре проект бюджета будет рассмотрен городскими депутатами в рамках профильных комитетов.

В пресс-службе отмечают, что в прошлом году проект был внесен в Думу с общим объемом доходов в 18 млрд 245,2 млн рублей, расходов в 19 млрд 232,5 млн рублей. Дефицит составлял 987,3 млн рублей.

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