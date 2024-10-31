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В День народного единства запустят дополнительный рейс поезда Томск — Новосибирск

Город, Общественный транспорт, Праздники, Томские новости, поездки билеты путешествия интересные новости Томска В День народного единства запустят дополнительный рейс поезда Томск — Новосибирск

В понедельник, 4 ноября, в День народного единства скоростной поезд Томск — Новосибирск совершит дополнительный рейс, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Расписание останется прежним: отправление со станции Томск-2 в 6:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:27.

Со станции Новосибирск-Главный отправление в 17:30, прибытие на станцию Томск-2 в 22:13.

В сообщении уточняется, что запуск дополнительного рейса связан с традиционным ростом спроса на поездки в праздничные дни.

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