«Россети Томск» и власти Томской области договорились о поэтапном повышении тарифов на электричество

31 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

В Томской области до 2032 года будет действовать регуляторное соглашение между администрацией региона и ПАО «Россети Томск». В его рамках запланировано поэтапное увеличение стоимости тарифа на электроэнергию. Полученные за этот счет средства будут направлены на развитие электросетевой инфраструктуры региона. Об этом на прошедшей в четверг в РИА Томск пресс-конференции рассказал управляющий директор ПАО «Россети Томск» Александр Черпинский.

— Регуляторное соглашение — это некие долгосрочные планы крупными мазками. Берется период до 10 лет и субъект. В данном случае исполнительная власть. Мы совместно с коллегами — департаментами тарифного регулирования и ЖКХ очень много отработали с муниципалитетами на территории Томской области. Они все участвовали в формировании этой инвестпрограммы с 2025 по 2032 годы. Получился достаточно большой перечень электросетевых объектов, в том числе подстанция Левобережная, и Петрово, и еще часть других, которые через 2-3 года потребуют больших объемов реконструкции, — отметил Александр Черпинский. — Мы много дискутировали, потратили около полугода. В итоге мы получаем увеличение инвестпрограммы в два раза — с 600 млн рублей до практически 1,2 млрд рублей. Ежегодно она вырастет на 500-700 млн рублей.

Сам механизм соглашения был разработан федеральными ведомствами для решения накопившихся проблем региональных электросетевых комплексов. В рамках договоренности регион определяет уровень тарифов на перспективу восьми лет. Ресурсная компания, в свою очередь, должна направить полученные средства на реализацию мероприятий инвестиционной программы, параметры которой также прописаны в заключенном соглашении. Согласно документу, с 2025 по 2032 годы запланировано повышение розничной цены электроэнергии. Так, в следующем году она вырастет на 17,6%, затем на 9,5%, 5,3% и 5,9% в последующие годы. При этом уточняется, что повышение тарифа не затронет население, а коснется других групп потребителей, в том числе средний и крупный бизнес.

По словам Черпинского, подобные соглашения удалось заключить в 19 субъектах РФ, в основном в европейской части страны. В Сибири такой договор в прошлом году оформили в Омске, в этом году — в Кузбассе и Томске. Предполагается, что заключение регуляторного соглашения повысит надежность электросетевой инфраструктуры, будет способствовать её развитию, а вместе вырастет и инвестиционная привлекательность Томской области.

В этом году в рамках инвестиционной программы ПАО «Россети Томск» направит 1,1 млрд рублей на строительство и модернизацию действующего электросетевого оборудования.

— Инвестиционная программа 2024 года включает 1,1 млрд рублей. Из этих средств на реконструкцию и ремонт электросетевого оборудования будет направлено порядка 600 млн рублей, — рассказал Александр Черпинский.

Он отметил, что среди крупных проектов, реализуемых в рамках программы в этом году, запуск производства по переработке и хранению сжиженного природного газа в Каргале, технологическое присоединение будущего мусороперерабатывающего завода на площадке томской ОЭЗ. На их реализацию направлено около 150 млн рублей. Также продолжаются работы в районе Южных ворот.

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