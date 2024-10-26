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Троллейбус въехал в дорожное ограждение в Томске

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Сегодня, 26 октября, в центре Томска произошло ДТП с участием троллейбуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, около 20.30 женщина-водитель потеряла управление, в результате чего транспортное средство наехало на ограждение.

Уточняется, что за медицинской помощью никто не обратился.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Томский Обзор

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