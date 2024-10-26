Троллейбус въехал в дорожное ограждение в Томске
26 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Сегодня, 26 октября, в центре Томска произошло ДТП с участием троллейбуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, около 20.30 женщина-водитель потеряла управление, в результате чего транспортное средство наехало на ограждение.
Уточняется, что за медицинской помощью никто не обратился.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Томский Обзор
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