Троллейбус въехал в дорожное ограждение в Томске

26 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 26 октября, в центре Томска произошло ДТП с участием троллейбуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, около 20.30 женщина-водитель потеряла управление, в результате чего транспортное средство наехало на ограждение.

Уточняется, что за медицинской помощью никто не обратился.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Томский Обзор

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».