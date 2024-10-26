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Томичей приглашают окунуться в атмосферу «Острых козырьков» на концерте «Комнаты 60»

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В томском стерео-кафе Santa Monica 21 ноября пройдет концерт кировской группы «Комната 60», сообщают организаторы из творческого объединения «Социальные интроверты».

Коллектив заедет в Томск в рамках своего сибирского тура. Команда играет блюз в «особой фирменной манере», исполняя собственные песни на английском языке.

— Уникальность творческого метода «Комнаты» в том, что слушатель словно попадает внутрь сериала «Острые козырьки», где проживают свои реальные жизни его герои и антигерои, — отмечают организаторы.

Группа любит потравить со сцены байки «про любовь и кровь», рассказать истории про неверных мужей, бродяг и заблудших душах.

Концерт состоится в четверг, 21 ноября, в кафе Santa Monica на ул. Кулева, 26. Стоимость билетов 800 — 2 500 рублей.

Начало в 19.00.

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