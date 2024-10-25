Клиенты t2 смогут менять гигабайты на кофе и такси

25 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба t2

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Клиенты российского оператора мобильной связи T2 могут менять на привлекательные предложения партнеров не только неизрасходованные минуты своего тарифа, но и гигабайты. Завтрак, скидка в такси, интернет в отпуске — всё это можно получить за неиспользованные гигабайты и минуты. Акция стартовала этой осенью и будет действовать до конца ноября.

Впервые программа по обмену минут на предложения от партнёров была запущена в апреле 2021 года. За все время ее существования абоненты обменяли семь миллиардов минут на скидки, кино, кофе, билеты в музеи и фирменный мерч.

Клиентам t2 доступен обмен гигабайтов на услуги от партнёров, таких как «Вкусно — и точка», «Яндекс Go» и многих других. В перечень возможностей для обмена добавлены онлайн-сервисы, включая «Яндекс 360», антивирус PRO32, и доступ к интернету в роуминге. Подробнее о том, какие бонусы можно наменять — на t2.ru.

Фото: пресс-служба t2

В компании отмечают, что под обновленным слоганом «Меняйте гигабайты на выгоду» есть возможность обмена не только для своих клиентов, но и для пользователей подписки MiXX, которые не являются абонентами t2. Они тоже смогут копить гигабайты и менять их на разнообразные услуги.

Фото: пресс-служба t2

В Т2 отмечают, что сибиряки охотно меняют трафик на нужные им бонусы от партнёров. В этом году в Томской области количество минут, которые клиенты t2 обменяли на альтернативные возможности, выросло в три раза по сравнению с прошлым годом.

У томичей особой популярностью пользовалось предложение с обменом минут на безлимитный трафик в популярных интернет-сервисах, в том числе «ВКонтакте» и YouTube. На втором месте рейтинга — обмен на скидки при покупке смартфонов и других устройств в салонах t2. На третьей строчке — фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. Также были востребованы скидки на билеты в кино и театры, бонусы для геймеров, кофе.

Фото: пресс-служба t2

Обмен минут входит в число базовых тарифных опций t2, наряду с сохранением остатков, «Маркетом t2» и возможностью дарить гигабайты. Обменять минуты, а теперь и гигабайты, можно в личном кабинете или приложении «Мой t2».

Реклама. Заказчик ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280.

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