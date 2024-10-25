Томичей приглашают на онлайн-лекции о Словении на английском языке

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2024 // Фото: lib.tsu.ru

В Международном ресурсном центре Научной библиотеки Томского государственного университета томичи смогут послушать онлайн-лекции на английском языке «На солнечной стороне Альп», посвященные истории и литературе Словении.

Как уточняют в Научке ТГУ, мероприятия, организованные в рамках сотрудничества с библиотекой им. Ивана Потрча в городе Птуй (Словения), пройдут 27 ноября и 18 декабря. Лекции прочтет библиотекарь и аккредитованный туристический гид Саня Селиншек. Модератором встречи выступит сотрудник МРЦ НБ ТГУ Себастьян Емец. Предусмотрен смешанный формат участия: очный — в немецком зале, а также удаленный — в Zoom.

Чтобы попасть на лекцию необходимо зарегистрироваться. Мероприятия пройдут немецком читальном зале.

Начало в 16.00.

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