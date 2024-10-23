Томские ученые создали прототип препарата, предотвращающего метастазы

23 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ученые Томского государственного университета, СибГМУ и НИИ онкологии ТНИМЦ создали прототип препарата, который блокирует развитие вторичных опухолей — метастазов. В основе разработки лежит использование микроРНК — молекул, регулирующих активность генов, сообщает пресс-служба ТГУ.

— Одним из главных рисков для пациента со злокачественной опухолью является метастазирование — объясняет ученый Биологического института ТГУ, заведующий лабораторией онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ Николай Литвяков. — Из первичного очага опухолевые клетки (рак — это только категория эпителиальных опухолей в русском языке) с током крови разносятся по организму, проникают в ткани и органы и могут существовать там продолжительное время в «спящем» состоянии. Мы выявили гены, продукты которых ответственны за способность опухолевых клеток активироваться и делиться, в результате чего образуется вторичный опухолевый узел. При этом такие очаги могут появиться в нескольких местах. Задачей нашего проекта был поиск решения, которое позволит лишить «спящие» в органах опухолевые клетки способности активировать процесс деления, тем самым предотвратить развитие из них метастаза.

Исследователи решили воздействовать на опухолевые с помощью микроРНК. Ученые, открывшие данные молекулы, установили, что эти короткие цепочки из 18–25 рибонуклеотидов — «букв» кода выступают специфическими регуляторами образования белков — продуктов определенного гена.

Идея томских ученых заключается в применении микроРНК в качестве инструмента блокировки синтеза белков — продуктов генов, способствующих переходу опухолевых клеток в состояние «подобных стволовым» и способных дать начало развитию вторичной опухоли. На основе трех двуцепочечных микромолекул медики создали готовую лекарственную форму для внутривенного введения.

— Вместе с кровотоком микроРНК будут разноситься по организму и не позволят опухолевым клеткам в органах активизироваться и начать делиться, — поясняет доцент кафедры генетики и клеточной биологии БИ ТГУ, заведующая центром биологии и биоинженерии ЦНИЛ СибГМУ Александра Першина. — МикроРНК для препарата синтезируются искусственно, это достаточно просто, поскольку цепочки нуклеотидов короткие.

Новому препарату предстоит пройти все стадии доклинических и клинических испытаний. Вместе с тем исследователи считают новый подход очень перспективным для решения проблемы метастазирования.

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