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В Томске установил зеркала-наличники возле популярных томских памятников

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На улицах Томска появились 12 селфи-зеркал в виде окошек с деревянными наличниками. Они установлены в популярных туристических местах города — от Горсада до улицы Пушкина.

«Цель данного проекта — дать возможность туристам сфотографировать себя и рассказать о том, что специфика нашего туристического бренда — это деревянное зодчество, — сообщила „Томскому Обзору“ директор Музея истории Томска Светлана Козуб. — Мы считаем, что зеркала — это интересный способ привлечь внимание туристов к достопримечательностям. Томск — город визуального туризма, и хотелось бы, чтобы в информационном пространстве было больше интересных фотографий с нашими томскими памятниками».

По словам директора Музея истории Томска, работа над селфи-зеркалами началась весной этого года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как подчеркивает Козуб, их форма — в виде окошек с деревянными наличниками — была выбрана с учетом не только туристического интереса, но и практичности. При необходимости зеркала и его составные элементы можно за небольшие деньги и в короткие сроки заменить на новые.

Селфи-зеркала сделаны в стиле брендбука «Томск заходит», разработанного томским Туристским информационным центром совместно с институтом дизайна ТГУ. Цветовая гамма включает красный и светло-желтые цвета. Установлены объекты возле томских достопримечательностей так, чтобы томичи и гости города смогли с их помощью сделать интересные фотографии со знаковыми зданиями Томска. Расположены объекты по следующим адресам:

Как отмечает Светлана Козуб, на установку всех зеркал ушло два дня. При выборе места также учитывалась ветровая нагрузка. На своих местах объекты будут находиться на постоянной основе, перемещать их не собираются. Также Козуб подчеркивает, что в ближайшее время установка новых зеркал не планируется:

«Пока будем смотреть, как живут эти зеркала, как они будут пользоваться популярностью у туристов. Возможно, в будущем мы продолжим эту работу. Сейчас идет работа над другим проектом. До декабря в стиле „Томск заходит“ у нас появится ещё несколько интересных элементов туристической среды», — сообщила Светлана Козуб.

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