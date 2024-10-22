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На улицах Томска появились новые «короны» для туристических автобусов

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В Томске на 22 участках дорог нанесли желтую разметку «корона» для остановки туристических автобусов. Она появилась рядом с туристическими объектами.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на новой разметке нельзя парковать машины. Она предназначена только для остановки туристических автобусов.

Новая разметка появилась на:

  1. парковке около СФТИ;
  2. парковке у центрального входа в Лагерный сад;
  3. парковке за зданием драмтеатра;
  4. парковке напротив гостиницы «Тоян»;
  5. около центрального входа в парк отдыха «Белое озеро»;
  6. парковке, прилегающей к вокзалу «Томск-1»;
  7. подходе к набережной Томи у пересечения пл. Ленина и ул. К. Маркса;
  8. за зданием Томского областного краеведческого музея;
  9. набережной Томи у Речвокзала;
  10. подъезде к Богородице-алексиевскому монастырю;
  11. у музея деревянного зодчества на пр. Кирова, 7;
  12. у «Дома Хомича» по ул. Белинского, 19;
  13. участке ул. Красноармейская между ул. Герцена и ул. Карташова;
  14. в театральном сквере;
  15. у памятника счастью на Шевченко, 19/1;
  16. ул. Шишкова, 12-14;
  17. аллее пивоваров по ул. А. Иванова;
  18. у Воскресенской церкви;
  19. пересечении пр. Кирова и ул. Кузнецова;
  20. ул. Бакунина, 4;
  21. ул. Татарской, 24;
  22. ул. М. Горького, 35.

Томичей просят учитывать информацию о новой разметке при передвижении по городу.

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