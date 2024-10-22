На улицах Томска появились новые «короны» для туристических автобусов
22 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
В Томске на 22 участках дорог нанесли желтую разметку «корона» для остановки туристических автобусов. Она появилась рядом с туристическими объектами.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, на новой разметке нельзя парковать машины. Она предназначена только для остановки туристических автобусов.
Новая разметка появилась на:
- парковке около СФТИ;
- парковке у центрального входа в Лагерный сад;
- парковке за зданием драмтеатра;
- парковке напротив гостиницы «Тоян»;
- около центрального входа в парк отдыха «Белое озеро»;
- парковке, прилегающей к вокзалу «Томск-1»;
- подходе к набережной Томи у пересечения пл. Ленина и ул. К. Маркса;
- за зданием Томского областного краеведческого музея;
- набережной Томи у Речвокзала;
- подъезде к Богородице-алексиевскому монастырю;
- у музея деревянного зодчества на пр. Кирова, 7;
- у «Дома Хомича» по ул. Белинского, 19;
- участке ул. Красноармейская между ул. Герцена и ул. Карташова;
- в театральном сквере;
- у памятника счастью на Шевченко, 19/1;
- ул. Шишкова, 12-14;
- аллее пивоваров по ул. А. Иванова;
- у Воскресенской церкви;
- пересечении пр. Кирова и ул. Кузнецова;
- ул. Бакунина, 4;
- ул. Татарской, 24;
- ул. М. Горького, 35.
Томичей просят учитывать информацию о новой разметке при передвижении по городу.
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