На улицах Томска появились новые «короны» для туристических автобусов

22 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске на 22 участках дорог нанесли желтую разметку «корона» для остановки туристических автобусов. Она появилась рядом с туристическими объектами.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на новой разметке нельзя парковать машины. Она предназначена только для остановки туристических автобусов.

Новая разметка появилась на:

парковке около СФТИ; парковке у центрального входа в Лагерный сад; парковке за зданием драмтеатра; парковке напротив гостиницы «Тоян»; около центрального входа в парк отдыха «Белое озеро»; парковке, прилегающей к вокзалу «Томск-1»; подходе к набережной Томи у пересечения пл. Ленина и ул. К. Маркса; за зданием Томского областного краеведческого музея; набережной Томи у Речвокзала; подъезде к Богородице-алексиевскому монастырю; у музея деревянного зодчества на пр. Кирова, 7; у «Дома Хомича» по ул. Белинского, 19; участке ул. Красноармейская между ул. Герцена и ул. Карташова; в театральном сквере; у памятника счастью на Шевченко, 19/1; ул. Шишкова, 12-14; аллее пивоваров по ул. А. Иванова; у Воскресенской церкви; пересечении пр. Кирова и ул. Кузнецова; ул. Бакунина, 4; ул. Татарской, 24; ул. М. Горького, 35.

Томичей просят учитывать информацию о новой разметке при передвижении по городу.

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