Томичей приглашают прогуляться по старинным интерьерам

В томском частном музее «Профессорская квартира» возобновляются иммерсивные экскурсии. На этот раз прогуляться по старинным интерьерам можно будет в сопровождении Хозяйки и Няни 1910-х годов, сообщают организаторы.

— Радушная Хозяйка профессорской квартиры проведет вас по красивым комнатам, расскажет о домашней обстановке, покажет свежеприобретенные диковинки и даже научит пользоваться «Флиртом цветов» в нужных ситуациях, — говорится в сообщении.

На экскурсии томичи узнают, чем занимались и из чего состоял день хозяев квартиры и прислуги в начале прошлого века. Отдельно организаторы остановятся на воспитании детей того времени. А еще гостей ждет аутентичное угощение.

Проводить вечер и создавать атмосферу старого Томска будут сотрудники музея Ксения Васильева, Ольга Мужипова и их помощники в роли специальных гостей.

Иммерсивные экскурсии в «Профессорской квартире» пройдут 27 октября и 3 ноября. Стоимость: 1200 рублей.

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