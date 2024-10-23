Томичам расскажут, почему иногда банан — это не просто банан

В пятницу и субботу, 1 и 2 ноября, в томском «Кабинете Пушкинского» пройдут встречи с художником-исследователем Антоном Бубновским. Он расскажет о серии собственных проектов, покажет, как создавать мир из кубиков и объяснит, почему его новая работа обрела неслучайный для современного искусства образ банана.

Антон Бубновский — окончил Дальневосточный федеральный университет, учился в Канзасском университете, а затем вернулся в ДВФУ, где преподавал фотографию и медиапроизводство, а также являлся директором студенческой телевизионной студии в Школе искусств и гуманитарных наук. С 2018 года участвует в образовательной программе «Цифровое искусство» в Институте математики и компьютерных технологий своей альма-матер, где работает профессором с 2023 года.

Работы Бубновского выставлялись в галерее современного искусства «Арка», филиале Третьяковской галереи, Художественном музее ДВФУ, а также в выставочных пространствах Нью-Бедфорда (штат Массачусетс, США).

В пятницу, 1 ноября, Антон в рамках просветительской программы «Кабинета Пушкинского» проведет лекцию «Иногда банан — это не просто банан». Художник расскажет о серии собственных проектов «Пиксели: социальная игра», стартовавшей в 2019 году. В ее основе — исследование пересечений цифрового искусства и общества через призму желания.

В субботу, 2 ноября, в «Кабинете Пушкинского» Антон Бубновский проведет интерактивное занятие «Пиксели: социальная игра». Его посетители в игровой форме станут участниками художественного процесса. Вместе они создадут свою версию мира с помощью кубиков.

Оба мероприятия пройдут в «Кабинете Пушкинского» на 5 этаже Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Лекция стартует 1 ноября в 18.30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Интерактивный воркшоп начнется 2 ноября в 12.00. Записаться на него можно здесь. Количество мест строго ограничено.

12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».