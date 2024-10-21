Страховые выплаты из-за гибели урожаев начались в Томской области

21 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило первые страховые средства в Томской области по договору страхования урожая на случай ЧС, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального департамента по социально-экономическому развитию села.

«Страховое возмещение 1,4 млн рублей было выплачено агропредприятию Зырянского района Томской области в связи с утратой (гибелью) урожая ячменя ярового и гороха в результате ЧС природного характера», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные Национального союза агростраховщиков (НСА) сообщается, что в 2024 году в Томской области были заключены договоры страхования урожая в отношении 115 тыс. га, из них 52 тыс. га застрахованы по программе защиты на случай ЧС.

Ранее сообщалось, что уборке урожая в Томской области помешали дожди. 6 сентября в области был введен режим ЧС регионального характера из-за угрозы гибели посевов и урожая. Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы.

Также сообщалось, что Томская область рассчитывает на помощь потерявшим урожай аграриям от правительства РФ. Об этом губернатор Томской области Владимир Мазур говорил на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

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