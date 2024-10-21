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Девочка пострадала во время резкой остановки в томской маршрутке

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Сегодня, 21 октября, в Томске 12-летняя девочка получила травмы при падении в маршрутке, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.00 на пр. Ленина, 125. По предварительным данным, 30-летний водитель автобуса «Нефаз», резко затормозил на остановочном комплексе, из-за чего упала девочка—пассажир.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, или по телефону 8 (3822) 794-693.

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