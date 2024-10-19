При пожаре в Томском районе погибла женщина

19 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 19 октября, пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в томском селе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме с надворными постройками на ул. Рабочей в селе Малиновка поступило в 9.52. К приезду пожарных из горящего здания эвакуировались три человека. Огонь охватил дом и надворные постройки. Пожар мог распространиться и на соседние строения.

Возгорание на 242 кв. метрах ликвидировали 23 человека и семь единиц техники. В результате пожара погибла 60-летняя женщина.

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