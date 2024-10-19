18+
18+
РЕКЛАМА

При пожаре в Томском районе погибла женщина

Город, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска интересные новости При пожаре в Томском районе погибла женщина

Сегодня, 19 октября, пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в томском селе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме с надворными постройками на ул. Рабочей в селе Малиновка поступило в 9.52. К приезду пожарных из горящего здания эвакуировались три человека. Огонь охватил дом и надворные постройки. Пожар мог распространиться и на соседние строения.

Возгорание на 242 кв. метрах ликвидировали 23 человека и семь единиц техники. В результате пожара погибла 60-летняя женщина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичам расскажут, как оцифровка кладбищ помогает в сохранении памяти

1 октября 2024
Томские новости

О важности Васюганских болот расскажут томичам на лекции в «Кабинете Пушкинского»

16 октября 2024
Томские новости

На Ново-Соборной площади Томска появилась Кедровая аллея

4 октября 2024
Томские новости

Жители Северска улучшают город

24 сентября 2024
Томские новости

Томск не смог привлечь кредитные линии на 1,3 млрд рублей из-за отсутствия заявок

23 сентября 2024
Томские новости

В Томске пройдет гаражка издательства «МИФ»

18 октября 2024
Томские новости

В Томске прошло спецгашение к выпуску почтовой карточки в честь 175-летия со дня рождения Сибирякова

9 октября 2024
Томские новости

В следующем году Томская область не получит 3,6 млрд рублей на кампус

30 сентября 2024
Томские новости

Состоялся цифровой релиз музыкального альбома, записанного к 420-летию Томска

4 октября 2024