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Трое погибли при пожаре в томской деревне

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Три человека погибли при пожаре в деревне Полуденовка в Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во время ликвидации возгорании огнеборцы обнаружили тела троих мужчин 46, 34 и 30 лет. Уточняется, что в доме не был установлен пожарный извещатель.

На месте работали восемь человек и две единицы техники. Причину трагедии устанавливают дознаватели МЧС России.

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