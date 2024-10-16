В Томске задержали мужчину, который стрелял по самокатчикам из обреза

16 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по подросткам, катавшимся на самокатах, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Поводом для проверки стало сообщение в СМИ и социальных сетях. По предварительным данным, 14 сентября злоумышленник распивал спиртные напитки в своей квартире. В это время на улице подростки катались на самокатах. Мужчине показалось, что при этом она производили слишком много шума. Тогда он достал хранившийся в квартире обрез и выстрелил из него с балкона, но не попал, так как подросток на самокате активно двигался.

В итоге следователям удалось установить личность злоумышленника и задержать его. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

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