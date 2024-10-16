ГК «Солар» объявила о создании первого в России отраслевого венчурного фонда в сфере ИБ

16 октября 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Архитектор комплексной безопасности ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) объявил о создании отраслевого венчурного фонда, направленного на развитие новых перспективных направлений в сфере информационной безопасности. Миссия Solar Ventures — способствовать выходу молодых компаний в сфере ИБ на российский рынок, благодаря использованию стратегических преимуществ одного из лидеров рынка.

Solar Ventures станет первым и на данный момент единственным узкоотраслевым фондом в России с фокусом на продукты в сфере информационной безопасности. Объектом инвестиций станут проекты ранней стадии, а также компании, вышедшие на этап масштабирования. Наибольший интерес для фонда представляют новые подходы к решению задач ИБ, а также опытные команды, способные создавать и развивать продукты в неосвоенных технологических нишах кибербезопасности.

«Солар» намерен инвестировать в фонд до 1,1 млрд рублей, что составляет около 5% от общего объема ранее заявленной инвестиционной программы, рассчитанной на период до конца 2025 года. Фонд открыт к синдицированным сделкам с участием крупных компаний, фондов, также бизнес-ангелов, заинтересованных в развитии и внедрении российских ИБ-решений.

«Венчурные инвестиции относятся к категории высоко рисковых инструментов, использовать который может только крупный, финансово устойчивый бизнес. Мы осознанно идем на этот шаг, поскольку верим в рынок и его потенциал. Формирование фонда создаёт стратегический потенциал долгосрочного развития продуктового портфеля компании за счет подрывных инноваций и долгосрочных инвестиций, что, в свою очередь, обеспечит увеличение капитализации компании в будущем. Динамика рынка последних лет, а также динамика бизнеса «Солара», говорят о том, что даже в условиях высокой ключевой ставки инвестиции в ИБ характеризуются привлекательной доходностью, — отметил Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

Запуском фонда «Солара» намерен задать тренд на активизацию системных венчурных инвестиций в информационной безопасности. В России с 2017 по 2023 год зафиксировано всего 11 сделок на сумму 8 млн долларов, преимущественно с участием российских государственных и корпоративных фондов. Инициатива «Солара» призвана показать, что инвестиции в отечественную кибербезопасность своевременны и перспективны. В 2024 году информационная безопасность остаётся рынком предложения, из-за чего бизнес испытывает потребность в новых конкретных отечественных продуктах.

— «Солар» стремится стимулировать и поддерживать отрасль кибербезопасности, предлагая молодым компаниям разные форматы взаимодействия, от безвозмездной поддержки до вложений в капитал. Solar Ventures станет ещё одним инструментом поддержки перспективных команд. Одна из целей венчурных инвестиций для нас — участвовать в историях роста стартапов, с которыми в будущем можем рассмотреть другие форматы взаимодействия. Можно сказать, мы закладываем фундамент, делаем «посев», будущих М&A сделок, — подчеркнул директор по управлению активами и M&A ГК «Солар» Игорь Хереш.

«Солар» — крупнейший стратегический инвестор среди российских игроков рынка. С 2022 года, когда компания объявила о старте инвестиционной программы общим объемом 22 млрд рублей, было проведено четыре M&A-сделки и заключено стратегическое партнерство. В ближайшие три года планируется осуществить не менее пятнадцати новых сделок.

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