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Томичам расскажут о ведьмачестве на Руси

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В субботу, 19 октября, в Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Ведьмачество на Руси».

Как уточняют организаторы, её слушатели узнают, как в славянских селениях распознавали ведьм, как их образ был представлен в фольклоре и искусстве и существовал ли русский аналог инквизиции.

О жизни самых «непростых людей» в русских селениях расскажут экскурсоводы музея Анастасия Татаринова и Виктория Корепанова.

Лекция пройдет 19 октября в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 400 рублей.

Начало в 17.00.

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