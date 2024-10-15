Бариатрическая операция в клиниках СибГМУ — инструмент для снижения веса

15 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: клиники СибГМУ

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Хотите избавиться от лишних килограммов и не знаете, с чего начать? Благодаря бариатрической операции можно потерять от 60-80% избыточной массы тела, улучшить свое самочувствие и снизить риск развития сопутствующих заболеваний.

Ответы на частые вопросы об операции дает заведующий клиникой общей хирургии клиник СибГМУ Константин Михайлович Попов.

Когда мне может потребоваться бариатрическая операция?

Бариатрическая операция — операция с целью избавления от лишнего веса. Показаниями к ней являются:

индекс массы тела больше 40 кг/м2;

либо индекс массы тела больше 35 кг/м2 при наличии сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением (сахарный диабет второго типа, гипертония, болезни суставов).

Как проходит операция?

Операция проводится лапароскопически (через проколы) на современном дорогостоящем оборудовании. Это снижает травматичность и сокращает пребывание пациента в стационаре. Уже через несколько часов после операции пациент может ходить и вставать, а выписка из стационара происходит на 3-й день. После выписки пациент сразу может жить полноценной жизнью, придерживаясь рекомендаций врача.

Почему выбор клиники, где проводят операцию, особенно важен?

Проблемы с лишним весом и сопутствующие заболевания сильно влияют на состояние здоровья человека. Необходимо, чтобы лечением занимались профессионалы, которые имеют соответствующую подготовку.

Врачи клиник СибГМУ, которые проводят бариатрические операции, регулярно повышают квалификацию, посещают конференции и семинары по бариатрии в Москве и Санкт-Петербурге. Они также прошли обучение в научном медицинском центре им. Алмазова (г. Санкт- Петербург). В работе в клиниках СибГМУ используют современные методики операций, эффективность и безопасность которых подтверждена многочисленными международными исследованиями.

Узнать подробную информацию о лечении в клиниках СибГМУ и записаться на консультацию можно по телефону: 8 800 250 54 43.

clinics.ssmu.ru

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