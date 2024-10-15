В Томске бизнесмен инсценировал снос шашлычной, но это не помогло её сохранить

15 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске снесли самовольно построенную шашлычную на пр. Мира, 82г, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

С иском о признании нестационарного торгового объекта самовольной постройкой к бизнесмену обратилась администрация Томска. Суд принял решение о демонтаже шашлычной, но собственник не стал сносить объект. Кроме того, он попытался обмануть приставов: инсценировал демонтаж и предоставил видеосъемку, на которой строение с помощью спецтехники поднимают и увозят.

Но лукавство должника было раскрыто. Выехавшая на адрес пристав выяснила, что шашлычную перенесли со старого места на 10 метров, а не демонтировали.

В итоге бизнесмена неоднократно привлекали административной ответственности за неисполнение решения суда. В ответ владелец обжаловал действия пристава, но безуспешно.

Снести объект бизнесмена заставило постановление об ограничении на выезд за пределы РФ. Возможность пересечь границу предприниматель потерял почти сразу после возбуждения исполнительного производства, а сработала данная мера, когда должник собрался вылететь в Армению.

Бизнесмену хватило одной ночи, чтобы исполнить решение суда.

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