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Томская область завершила уборку зерновых, собрала на треть меньше плана

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Аграрии Томской области в сложных погодных условиях завершили уборку зерновых, намолотив 310,7 тыс. тонн, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональный департамент социально-экономического развития села.

«Несмотря на природные аномалии в виде затяжных дождей в августе и сентябре, хозяйства Томской области завершили уборочную кампанию практически на неделю раньше, чем в прошлом году. По предварительным данным, аграрии региона намолотили 310,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, показав среднюю урожайность 21,4 центнера с гектара. Самый высокий показатель урожайности зерновых культур в этом году у Томского района — 22,5 ц/га», — говорится в сообщении.

Ранее Томская область прогнозировала на 2024 год сбор зерна на уровне рекордного 2022 года — 451 тыс. тонн (в весе после доработки) после неурожайного 2023 года, когда было собрано лишь 333,7 тыс. тонн зерна. Таким образом, по факту сбор урожая в 2024 году оказался ниже даже предыдущего года на 7% и на 31% меньше плана.

В регионе также завершена уборка масличных культур. Убрано 26,8 тыс. га, намолочено 36,2 тыс. тонн, средняя урожайность составила 13,5 ц/га. Максимальную урожайность показал Кривошеинский район — 24,3 ц/га.

Семян зерновых культур в амбары засыпано 24,4 тыс. тонн, что составляет 49,8% от плана.

Завершены и кормозаготовительные работы. На одну условную голову заготовлено 29,8 центнера кормовых единиц. При этом сена заготовлено 67,1 тыс. тонн, сенажа — 156,2 тыс. тонн, зерносенажа — 55,7 тыс. тонн, силоса — 60,9 тыс. тонн. Сена, сенажа и силоса заготовлено значительно больше, чем в прошлом году, в общей сложности на 7 тыс. тонн, отмечает департамент.

Завершается уборка овощей, практически завершен сев озимых культур.

Ранее сообщалось, что уборке урожая помешали дожди. 6 сентября в области был введен режим ЧС регионального характера из-за угрозы гибели посевов и урожая. Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы.

Сообщалось также, что Томская область рассчитывает на помощь потерявшим урожай аграриям от правительства РФ. Об этом губернатор Томской области Владимир Мазур говорил на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

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