18+
18+
РЕКЛАМА

Трое пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Томске

Город, Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий жесть Томска интересные новости дорожная обстано Трое пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Томске

Накануне, 11 октября, в Томске столкнулись два отечественных автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.55 в районе поселка Светлый. По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ-21124 без прав потерял управление, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Веста».

В результате ДТП оба водителя и 34-летний мужчина-пассажир автомобиля ВАЗ доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

История наблюдений. Как работает единственная в Томске метеостанция в старинном доме

8 октября 2024
Томские новости

Экс-управделами администрации Томской области осужден по делу о злоупотреблениях

24 сентября 2024
Томские новости

Томская ДСК в суде требует у властей переоценки контрактов из-за удорожания стройматериалов

10 октября 2024
Томские новости

На томском Мотыльковом озере появятся фитомедиаторы

26 сентября 2024
Бизнес

Анатомия Томска. Белое озеро — жемчужина города

19 сентября 2024
Краеведение

Здание с вензелем и маскаронами. Как доходный дом Петра Макушина на Гагарина, 3 стал особняком Второва?

2 октября 2024
Томские новости

В Томске заключили первый договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей

16 сентября 2024
Томские новости

В выходные в Томске перестанут работать трамваи №3 и №4

4 октября 2024
Томские новости

Начальника миграционного отдела одного из подразделений томского УМВД подозревают в превышении полномочий

10 октября 2024