Трое пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей в Томске

12 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне, 11 октября, в Томске столкнулись два отечественных автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.55 в районе поселка Светлый. По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ-21124 без прав потерял управление, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Веста».

В результате ДТП оба водителя и 34-летний мужчина-пассажир автомобиля ВАЗ доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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