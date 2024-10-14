При поддержке «Газпромнефть-Востока» в Парабели появилось новое молодежное пространство

14 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В поселке Кирзавод Парабельского района Томской области среди детей и молодежи стал популярен сельский дом культуры. Эта тенденция — результат проекта по созданию игровых пространств, который стал победителем грантового конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть».

Три раза в неделю ребята могут прийти в клуб, чтобы поиграть в настольные и напольные игры, получить новые навыки на обучающих мастер-классах, пообщаться друг с другом в комфортном пространстве.

Клуб выходного дня начал работать 1 июня, и в нем провели время уже более 200 посетителей. Тамара Спиридонова научила ребят делать броши, заколки для волос и магниты. Мастер-класс Натальи Костаревой «Подкова на счастье» собрал детей вместе с родителями, они узнали историю семейного оберега и сделали украшение для дома. Наталья Ханина удивила всех собравшихся ёлочными игрушками из ваты. В целом, в рамках проекта запланировано 25 творческих встреч с мастерами, которые творят чудеса из разных материалов: джут, вата, берёста, фоамиран, а также расписывают камни.

Особый интерес у молодежи вызывают интерактивные напольные игры, которые были приобретены в рамках проекта. Изображения игр проецируются на пол и меняют пространство так, что ребенок может выбрать любое себе по душе.

Грантовый конкурс «Родные города» в Томской области и городе Тара Омской области реализуется при поддержке «Газпромнефть-Востока». В этом году компания поддержала 12 проектов, среди которых открытие детской площадки, марафон дворовых игр, проведение занятий для особенных детей и другие.

— К моей радости, этот проект стал востребован у парабельцев, а это значит, я сумела найти свободную нишу и создать пространство, которого так не хватало молодежи нашего поселка. Думаю, что клуб выходного дня «Котофей» будет популярен долгое время, так как в селе очень много детей и подростков, которые любят играть, делать поделки, общаться друг с другом! — сказала автор проекта «Клуб выходного дня «Котофей» в Кирзаводе Парабельского района Томской области Наталья Смолькова.

— В основе нашего партнерства с «Газпромнефть-Востоком» — социально-ответственное отношение бизнеса к территории своей деятельности. Мы сотрудничаем с предприятием более 10 лет, и все это время совместными усилиями реализуем различные социально значимые проекты, способствующие повышению качества жизни парабельцев, проживающих на севере области. Без сложившегося партнерства району было бы сложнее изыскать средства на все эти цели, — отметила глава администрации Парабельского района Томской области Елена Рязанова.

Грантовый конкурс «Родные города» — ключевой инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности «Газпром нефти». Сбор заявок на конкурс ежегодно проводится осенью в ЯНАО, ХМАО-Югре, Тюменской, Томской, Омской и Оренбургской областях. Конкурс помогает реализовать проекты по направлениям образование, спорт, культура, культура народов севера, экология, среда для жизни. С 2013 года на гранты «Газпром нефти» было реализовано около 1200 социальных проектов.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

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