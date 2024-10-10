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Томский политех перешел на дистант из-за ОРВИ

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С сегодняшнего дня, 10 октября, студенты Томского политеха переведены на дистанционный режим в связи с ростом случаев инфекционных заболеваний среди студентов и сотрудников.

Как сообщает телеграм-канал ТПУ, в дистант переходят все лекции студентов-очников и занятия по физкультуре. Некоторые пары могут быть перенесены в другие корпуса или на более поздний срок из-за изменений в расписании. Лабораторные останутся очными.

Уточняется, что пока режим будет действовать до 19 октября. При необходимости он будет продлен или, наоборот, сокращен.

Между тем, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 8 октября, заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе пошла на спад. Эпидпорог превышен на 6,1% среди детей от 0 до 14 лет. При этом основную часть заболевших составляют — школьники от 7-14 лет. Превышение эпидпорога в данной группе отмечалось в том числе и в Томском районе.

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