Директора инженерной школы Томского политеха подозревают в присвоении 2,8 млн рублей

9 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Директора Передовой инженерной школы Томского политеха подозревают в присвоении 2,8 млн рублей. Его арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Согласно полученным сведениям, фигурант уголовного дела присвоил бюджетные денежные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Наука и университеты», и выплатил их себе в виде заработной платы.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные из открытых источников, речь может идти о Романе Лаасе.

Проводятся следственные действия. По решению Кировского районного суда подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца.

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