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«Мегафон» дважды признали нарушителем рекламного законодательства за смс-спам томичу

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Томское УФАС дважды признало ПАО «МегаФон» нарушившим рекламное законодательство за направление абоненту смс-рекламы без его согласия.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, томич дважды обратился с жалобами на рекламные сообщения, на получение которых он не давал своего согласия, что нарушает закон о рекламе. Управление установило, что смс-сообщения от разных рекламодателей направлял мобильный оператор в рамках оказании услуги «МегаФон.Таргет». В своих письменных пояснениях оператор указал, что при заключении договора абонент дал своё согласие на получение рекламы при использовании услуг и указанные смс-сообщения были направлены с его согласия.

Однако Комиссия установила, что заявитель, наоборот, отказался от получения от ПАО «МегаФон» рекламной информации, проставив галочку в требуемых чек-боксах. В итоге реклама была признана ненадлежащей и, по результатам рассмотрения двух дел, мобильному оператору было вынесено предписание, обязывающее прекратить её распространение в адрес абонента.

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