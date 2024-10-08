В конце октября томичи услышат одного из самых известных неоклассиков страны

8 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 25 октября, в актовом зале Томского государственного университета пройдет большой концерт со струнным оркестром композитора и пианиста Ильи Бешевли. Музыкант представит свои лучшие произведения за 11 лет, сообщают организаторы.

Илья Бешевли считается одним из самых известных русских композиторов, работающих в жанре минимализма, неоклассики и неоромантизма. Музыкант давал концерты по всей России и в странах СНГ. На его счету — 6 альбомов.

«Выразительные мелодии Ильи проникают в самое сердце, они похожи на саундтрек к северному сиянию, к неизбежному наступлению зимы, к первым после захода солнца звездам на небе, к искрам ночного костра», — рассказывают о музыке композитора организаторы.

На концерте в Томске Илья сыграет самые любимые произведения слушателей за 11 лет творчества. Бонусом к концерту станет исполнение новой композиции «A Birch Leaf».

Аккомпанировать музыканту будет струнный оркестр ТГУ под руководством Александра Лакина.

Начало концерта в 19.00, стоимость билетов: от 900 до 2100 рублей.

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