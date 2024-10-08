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В Томске асфальтируют Северный мост

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В Томске на Северном мосту стартовала укладка выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Параллельно проезжую часть моста обрабатывают праймером. Специалисты также проводят устройство гидроизоляции околошовных зон и тротуарной поверхности. Под пролетами продолжается пескоструйная очистка и окраска металлоконструкций. На данном этапе в ремонте сооружения задействовано 50 специалистов.

В сообщении уточняется, что особое внимание при контроле выполняемых работ уделяется качеству укладки асфальтобетонных смесей.

Предполагается, что ремонт мостового перехода будет реализован в 2024–2025 годах: в этом сезоне работы пройдут на правой половине, в следующем — на левой. На сооружении устранят дефекты на опорах, отремонтируют пролетное строение, деформационные швы, мостовое полотно, обновят освещение, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и судовую сигнализацию. Также в нормативное состояние приведут подходы к мосту общей протяженностью 40 метров.

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